الرئيس الروسي يؤكد حضوره حفل افتتاح أولمبياد بكين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبوله دعوة نظيره الصيني شي جين بينج، لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، وذلك خلال المحادثات الافتراضية بين الطرفين اليوم.

وكانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة أعلنت "مقاطعة دبلوماسية" للأولمبياد، متهمة بكين بانتهاك حقوق الإنسان، إلا أن هذه الدول ستشارك برياضيين في دورة الأولمبياد في الصين، من دون إرسال مسئولين رسميين، وفقا لما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية.

ومن المقرر أن تقام فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، في الفترة من 4 إلى 20 فبراير 2022.

وبهذه الفعالية ستصبح العاصمة الصينية بكين أول مدينة في العالم تنظم دورة للألعاب الشتوية بعد استضافتها دورة الألعاب الصيفية في 2008.