11 قتيلا و25 مفقودا جراء غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الماليزية

أفاد تقرير إخباري اليوم الأربعاء بأن ما لا يقل عن 11 شخصا لقوا حتفهم جراء انقلاب قارب قبالة السواحل الجنوبية لماليزيا.



وقالت وكالة إنفاذ القانون البحري الماليزي والبحرية الماليزية إنه تم تقليل عدد المفقودين إلى 25 بعدما قال الناجون إن 50 شخصا كانوا على متن القارب، وليس 60 مثلما قال المسؤولون سابقا.



وأضافت وكالة إنفاذ القانون البحري الماليزي إن القارب غرق قرابة الساعة الرابعة والنصف فجرا (2330 بتوقيت جرينتش الثلاثاء) قبالة ساحل ولاية جوهر التي تحد سنغافورة وتقع عبر مضيق ملقا من إندونيسيا.



وذكرت وسائل الإعلام المحلية "أنها تعتقد" أن القارب جاء من إندونيسيا رغم أن المسؤولين لم يؤكدوا ذلك. وقالت وكالة إنفاذ القانون البحري الماليزي إنه من المرجح أن القارب كان يحمل "مهاجرين غير شرعيين". ولم يتبين بعد سبب انقلابه.