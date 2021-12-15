تعيين 838 شابا بالقطاعين الخاص والاستثماري منهم 14 من ذوي الهمم

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تعيين مديرية القوي العاملة بالمحافطة 838 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 14 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وترشيح 215 آخرين منهم 10 من ذوي الهمم لفرص عمل من خلال وحدة التشغيل بالمديرية، فضلاً عن استخراج 1648 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، إن المديرية صرفت خلال نوفمبر الماضي، منح للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 115 منحة مولود جديد بإجمالي 232 ألف جنيه، و21 منح زواج لعدد 21 عاملا بمبلغ 63 ألف جنيه، وإعانة وفاة لأسرة عامل متوفى بمبلغ 10 آلاف جنيه، و13 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 23 ألف جنيه، بالإضافة إلى منحة المولد النبوي الشريف لعدد 2322 عاملا بمبلغ مليون و161 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية مليون و492 ألف جنيه لـ 2472 عاملا ً من المسجلين، فضلاً عن صرف 940 ألف جنيه رعاية صحية لـ 515 عاملا مشتغلا ما بين إجراء عمليات كبرى وصغرى وصرف أدوية.

وأضاف "أبوزيد"، في تقريره المعروض على المحافظ، عن ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 602 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 38 محضراً للمنشآت المخالفة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 193 منشأة، وعمل 4 حملات عادية، و12 حملة نوعية.

وأسفر عن تحرير 51 محضرا لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 157 منشأة أخرى، والتفتيش على 1069 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعي الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 16 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها ودياً، وإحالة 4 للمحكمة العمالية، و3 شكاوي مازالت تحت البحث والدراسة.

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل 9 دورات تدريبية، منها 4 بمركز التدريب المهني بسوهاج على مهن التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الحاسب الآلي، والمحمول، ودورتين تدريبية بمركز تدريب طهطا على الخياطة والتفصيل، و3 دورات بمركز الكوثر على المساحة، والتبريد والتكييف، والخياطة، ليصل جملة أعداد المتدربين إلي 134 من شباب الخريجين منهم 80 ذكورا، و54 إناثا.

وفي مجال التشغيل الخارجي قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بمراجعة وتسليم 79 عقدا للعمل بدولة الأردن.