عامل أمتعة بمطار مومباي ينام وسط الأمتعة والعثور عليه بعد الوصول إلى أبوظبي

ذكر مسؤول في المديرية العامة للطيران المدني، وهي الهيئة المسؤولة عن السلامة الجوية بالهند، أن أحد عمال الأمتعة في مطار "مومباي" غلبه النوم داخل عنبر الشحن، لرحلة تابعة لشركة "إنديجو إيرلانيز" للطيران، كانت متجهة إلى أبوظبي، حيث عثر عليه بعد وصول الطائرة إلى وجهتها.

وقال متحدث باسم المديرية أن الحادث وقع يوم الأحد الماضي، على متن طائرة طراز "إيرباص إيه 320"، التابعة لشركة "إنديجو"، في رحلتها رقم "6 إي 1835".

وقال أرون كومار، المدير العام للمديرية، إن "العامل قرر الاسترخاء لبضع دقائق، بعد أن نقل الحقائب إلى مقصورة الأمتعة بالطائرة، حيث غلبه النوم".

وأضاف: "كان وراء الأمتعة وتم إغلاق مقصورة الشحن. وقال إنه استيقظ بعد أن أقلعت الطائرة".

وتابع كومار: "عثر موظفون في مطار أبوظبي عليه، بعد أن هبطت الطائرة".

وأخضع العامل للفحص الطبي، وبعد أن تبين أن حالته الصحية مستقرة، أعيد إلى مومباي، كراكب، على نفس الطائرة.

وذكر متحدث باسم شركة "إنديجو" أن القضية قيد التحقيق بعدما تم إبلاغ السلطات المعنية بالأمر.