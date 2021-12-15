 الولايات المتحدة ترحب بإعلان تونس جدولًا زمنيًا للإصلاح السياسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة ترحب بإعلان تونس جدولًا زمنيًا للإصلاح السياسي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 7:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 7:51 ص

رحبت الولايات المتحدة بالجدول الزمني المعلن للرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحدد مسار الإصلاح السياسي والانتخابات البرلمانية.
وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الأربعاء/، أن واشنطن تتطلع إلى عملية إصلاح شفافة تشمل أصوات المجتمع السياسية والمدنية بمختلف فئاته.
وأعربت الولايات المتحدة، بحسب البيان، عن دعمها لتطلعات الشعب التونسي لتشكيل حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تحمي الحقوق والحريات، وكان الرئيس التونسي أعلن عددا من الإجراءات الجديدة تضمنت إجراء استفتاء دستوري في يوليو 2022 وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، بموجب قانون انتخابي جديد.


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