أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 78 ألفًا و610 إصابات جديدة بفيروس كورونا – في أعلى معدل إصابات بكورونا منذ بدء الوباء - ليرتفع إجمالي الإصابات في بريطانيا 11 مليونًا و10 آلاف و286 إصابة.

ونقلًا عن الموقع الرسمي لوزارة الصحة البريطانية، مساء الأربعاء، سجلت بريطانيا 165 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 146 ألفًا و791.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من انتشار متحور «أوميكرون» من فيروس كورونا بمعدل لم نشهده مع المتغيرات السابقة.

وأضاف جيبريسوس - في تصريحات صحفية نقلتها قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الميل إلى استبعاد هذا المتحور باعتباره معتدلاً أمر مثير للقلق، مؤكدًا أن متحور «اوميكرون» قد تم اكتشافه في 77 دولة حول العالم حتى الآن.