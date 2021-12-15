مسؤول عراقي: نستهدف رفع إنتاج الغاز إلى 2700 مليون قدم مكعب بحلول عام 2024

رجح مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي أن تقفز معدلات إنتاج الغاز في العراق إلى 2700 مليون قدم مكعب بحلول عام 2024 بعد تنفيذ مشاريع كبيرة لاستثمار الغاز المصاحب في عدد من الحقول النفطية بمناطق متفرقة من البلاد.

ونقلت صحيفة الصباح الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء عن وكيل وزارة النفط العراقية حامد الزوبعي قوله إن عام 2024 سيكون عاما لاستثمار جميع كميات الغاز المصاحبة لعمليات إنتاج النفط الخام في البلاد والبالغة 2700 مليون قدم مكعب.

وذكر أن العراق شرع منذ عام 2015 بتنفيذ خطة طموحة لاستثمار الغاز المصاحب لتلبية الاستهلاك الداخلي ، بدأت بالنمو من 700مليون قدم مكعب إلى 1500قدم مكعب حاليا وهي طفرة كبيرة فضلا عن تحديد برامج زمنية لتنفيذ مشاريع أخرى للصعود بالطاقات الإنتاجية إلى مستويات قياسية.

وأوضح المسؤول العراقي أن خطة وزارة النفط للصعود بالطاقات الإنتاجية من الغاز تتضمن "استثمار الغاز بحقل الناصرية في محافظة ذي قار بطاقة 200 مليون قدم مكعب يوميا وحقل الحلفاية في محافظة ميسان بطاقة 300مليون قدم مكعب يوميا وحقل أرطاوي بمحافظة البصرة بطاقة 400مليون قدم مكعب يوميا فضلا عن مشاريع أخرى".

وذكر أن وزارة النفط تعمل حاليا من أجل الدخول في استثمارات كبيرة لحقلي عكاس في محافظة الأنبار والمنصورية بمحافظة ديالى لاستثمار الغاز الطبيعي بعد تعطل الاستثمار في هذين الحقلين بسبب سوء الأوضاع الأمنية في المحافظتين خلال السنوات الماضية.