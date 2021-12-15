استشاري بالصحة العالمية: الإجراءات الاحترازية فعالة في مواجهة كورونا أكثر من الغلق

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن الإغلاق لم يمنع وصول جائحة كورونا وتحورات الفيروس السريعة الانتشار إلى أي دولة، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تراجع الإجراءات الشديدة التي اتخذتها الآن.



وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الإغلاق الخيار الأخير لكل دولة في التعامل مع جائحة كورونا؛ بسبب آثاره الاقتصادية الشديدة، مؤكدًا أن الإغلاق ليس فعالًا في المرحلة الأولى من الإجراءات.



وأشار إلى أن الحل في التعامل مع وباء كورونا مرتبط بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوسع في إعطاء اللقاحات، لافتًا إلى أن الإجراءات الاحترازية لها دور كبير وفعال أكثر بكثير من الغلق في مواجهة «كوفيد – 19».



وذكر استشاري الأوبئة بالصحة العالمية، أن متحور «أوميكرون» ظهر في 4 دول بإقليم شرق المتوسط حتى الآن، قائلًا إنه من الوارد أن يكون موجودًا في دول أخرى من الإقليم لكنه لم يُكتشف بعد.



وشدد على أهمية الاستمرار في الإجراءات الاحترازية حتى موسم الشتاء المقبل، متابعًا: «عدد الوفيات أقل هذا الأسبوع بنسبة 10% مقارنة بالأسبوع الماضي والإصابات أقل بنسبة 5%، والتوسع في اللقاحات يساهم بشكل أو بآخر في السيطرة على الوضع».