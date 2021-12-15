 محكمة في جنوب إفريقيا تأمر بإعادة الرئيس السابق زوما إلى السجن - بوابة الشروق
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محكمة في جنوب إفريقيا تأمر بإعادة الرئيس السابق زوما إلى السجن

كيب تاون (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 12:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 12:31 م

أمرت محكمة في جنوب أفريقيا بإعادة الرئيس السابق، جاكوب زوما إلى السجن، بعد أن قضت بأن الإفراج الطبي المشروط الذي تم منحه له، في سبتمبر الماضي، غير قانوني.

وأمرت المحكمة العليا في بريتوريا بعودة زوما (79 عاما) إلى السجن، التابع لإدارة "الخدمات الإصلاحية"، ليقضي المتبقي من عقوبة الحبس الصادرة بحقه، ومدتها 15 شهرا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.

وتم منح زوما، الذي أدين بازدراء المحكمة في وقت سابق هذا العام، عفوا طبيا مشروطا، بعد أن قضى أقل من شهرين في  السجن.

ويمكن لزوما تقديم استئناف ضد القرار الصادر اليوم.

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