ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الدفاع البريطاني تعزيز العلاقات الدفاعية

كشفت مصادر دبلوماسية غربية في الرياض أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيلتقي الليلة مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس الذي يزور المملكة حاليا .

وقالت المصادر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الوزير والاس سيجدد للأمير محمد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية مع السعودية إلى جانب استعراض ما تم إنجازه على صعيد الشراكة الكاملة بين البلدين لإنتاج وتصنيع أنظمة الدفاع الجوي وفقا لاتفاق سابق بين الرياض ولندن.

كما سيبحث الجانبان تطورات الحرب في اليمن واستمرار التدخلات الإيرانية عبر حلفائها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتغذية الصراعات الطائفية فيها وتهديدات طهران للملاحة البحرية في الخليج وبحر العرب وسبل مواجهتها.

وفي أيلول / سبتمبر الماضي بحث قائد الدفاع الجوي السعودي الفريق مزيد العمر في لندن أثناء حضوره المعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن (2021) مع نظرائه البريطانيين فرص نقل وتوطين التقنية في مجال الصناعات العسكرية ضمن رؤية المملكة 2030 .

وأعلنت الرياض في بيان رسمي أصدرته في حزيران/ يونيو 2020 أن "بريطانيا أرسلت قوات ومنظومات دفاعية عسكرية إلى المملكة من أجل تحقيق الشراكة الاستراتيجية وحفظ الأمن الإقليمي ومواجهة كل ما يهدد مصالح بلدينا الصديقين".

وجاءت الخطوة البريطانية بالتزامن مع قرار الولايات المتحدة تقليص حجم قواتها في السعودية وسحب 4 بطاريات صواريخ من طراز باتريوت من قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج جنوب شرق الرياض.

وكان الوزير البريطاني صرح العام الماضي بعد لقائه نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بأن بريطانيا "ستمنح السعودية تراخيص أسلحة جديدة" وستعيد تجارتها العسكرية مع الرياض في المجال الجوي .

وقال إن "العلاقات الأمنية البريطانية مع المملكة العربية السعودية هي واحدة من أطول وأقدم العلاقات في المنطقة وحتما أقدم من أي علاقة مع الحلفاء الغربيين. نحن نساعد في الحفاظ على أمن السعودية سواء من هجوم الحوثيين عبر الطائرات المسيرة بدون طيار أو صواريخ الكروز أو حتى من التهديد الإيراني. هذا أمر مهم جدا الحفاظ عليه في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم استقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتبه اليوم والاس، ولم تورد وكالة الأنباء السعودية التي بثت الخبر أية تفاصيل عن فحوى اللقاء.