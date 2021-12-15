 الرقابة المالية: 416 سيدة قدمت ببرنامج تمكين المرأة لشغل مقعد في مجلس الإدارة - بوابة الشروق
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الرقابة المالية: 416 سيدة قدمت ببرنامج تمكين المرأة لشغل مقعد في مجلس الإدارة


نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 1:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 1:29 م

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن 416 سيدة تقدمت إلى برنامج "تمكين المرأة"، وذلك من خلال تطبيق الهيئة الذكي على الهواتف المحمولة، والمعروف باسم "Empowering Women"، مشيرا إلى أن لجنة التحكيم الدولية، أوصت بتأهل 120 منهن لشغل مقعد بمجلس الإدارة، وما زالت اللجنة تواصل نظر باقي الملفات.

جاء ذلك خلال استقبال عمران، لكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، لبحث أوجه التعاون المستقبلي في القطاع المالي غير المصرفي، والتي من شأنها تعزيز تمكين المرأة وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" عبر البدء في تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع الاتحادات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي والخاضعة لإشراف الهيئة ومنها الاتحاد المصري للتأمين.

واستعرض عمران، الخطوات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة للدفع بالمرأة وإعطائها الفرصة في القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارات الشركات المقيدة في البورصة والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال رحلة استغرقت ثلاثة سنوات بدأت بمقعد واحد في تشكيل مجلس الإدارة، ووصلت بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25% أو عضوتين على الأقل.

 
 

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