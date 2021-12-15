قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان دورية فوق بحر أوخوتسك وبحر اليابان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا دورية دامت نحو 9 ساعات فوق المياه الدولية في بحر أوخوتسك وبحر اليابان.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن مقاتلات روسية من طراز "سو-35 إس" رافقت القاذفتين في مهمتهما، مشيرة إلى أن طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية تنفذ مهماتها متقيدة بالقواعد الدولية لاستخدام الأجواء.

وأوضح البيان أن الطائرات الاستراتيجية الروسية تنفذ بانتظام تحليقات فوق المياه الدولية في المحيط المتجمد الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

يُذكر أن الطائرات القاذفة الروسية "تو-95 إم إس"، إلى جانب "تو-160"، تعتبر مكونا جويا أساسيا من القوات النووية الروسية، وتتخصص في توجيه ضربات نووية وعادية إلى أهداف حيوية تقع في أعماق أراضي العدو المحتمل.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري جيراسيموف، أعلن في عام 2017 أن بلاده رفعت كثافة طلعات طائراتها الاستراتيجية، إلى المستوى السوفيتي السابق.