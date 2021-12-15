سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف عمر مرموش، لاعب شتوتجارت الألماني، عن أمنيته في اللعب بجوار محمد صلاح، لاعب ليفربول.

وقال مرموش في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «افضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي لانه اقوى الدوريات في العالم».

وأضاف: «كما اريد اللعب بجوار محمد صلاح لكن ليس سهلا أن نصل لهذه الأندية يجب أن أظهر بمستوى مميز مع فريقي على الاقل».

وأكمل: «هناك عروضا من أندية أوروبية لكن اترك كل شيء لوكيلي لحسم الأمور».

وعن الفارق بين الدوري المصري والالماني .. قال: «الاحترافية للاعب كرة القدم ليس داخل الملعب فقط وتعلمت العديد من الأمور الهامة داخل الفريق».

وواصل مرموش عن طموح منتخب مصر.. قائلا: «لدينا منتخب قوي وجماعي وأتمنى أن نؤدي بشكل جيد ونتوج بلقب كأس أمم إفريقيا، منتخب مصر لا يذهب لأي بطولة إلا وهو يريد التتويج».

وأتم حديثه في رسالة لجماهير مصر قائلا: «نعمل بشكل جيد مما لدينا لإظهار المنتخب بشكل جيد وسنحاول التأهل لكأس العالم».