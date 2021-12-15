تجار يستبعدون رواج سوق «المستعمل» بعد فرض رسوم 10% على واردات المحمول

«طلعت»: نسبة الزيادة منخفضة والشركات ستلجأ للعروض لمواجهة تأثير القرار

استبعد عدد من تجار المحمول فى مصر، أن يتسبب قرار وزارة المالية فرض جمارك 10% على استيراد الهواتف المحمولة، فى رواج سوق الهواتف المستعملة، بينما رأى آخرون أن الزيادة ستدفع المستهلكون نحو شرائها بدلا من الهواتف الجديدة، مع التركيز على شراء السلع الأساسية الأخرى.

وكانت وزارة المالية، أعلنت فى شهر نوفمبر، تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية رقم 419 لسنة 2018، وتضمنت فرض رسوم 10% على استيراد المحمول «لتعميق التصنيع المحلى»، مع الإبقاء على إعفاء أجهزة اللاب توب والتابلت معفاة من الجمارك لأهميتها فى العملية التعليمية ودعم التحول الرقمى، وفق بيان للوزارة حينها.

وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية: إن سوق الهواتف المستعملة لن يشهد رواجا محليا بعد قرار وزارة المالية فرض جمارك 10% على الهواتف المستوردة؛ لقلة قيمة الزيادة المتوقعة فى الأسعار بعد تطبيق القرار.

وأضاف «طلعت»، أن نسبة الزيادة فى أسعار الهواتف الجديدة بعد تطبيق القرار ستتراوح بين 100 و200 جنيه، وهى ليست القيمة التى تدفع المستهلك لشراء هاتف مستعمل بدلا من الجديد، كما أن الشركات ستحرص على تقديم عروض وخصومات على أسعار هواتفها للحفاظ على حصصها السوقية ومبيعاتها، ما سيقلل من تأثير القرار على زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن الشعبة تبحث تنشيط مبيعات الهواتف الذكية فى مصر، لانتشال السوق من حالة الركود التى أصابته منذ بداية العام، من خلال التعاون مع شركات المحمول فى تقديم عروض وتخفيضات على مختلف أجهزتها، وطرح موديلات مختلفة، خاصة فى شرائح السعرية للفئة المتوسطة.

واستبعد محمد هداية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن يؤثر قرار الجمارك الجديد على رواج سوق المستعمل فى مصر، خاصة أن عددا كبيرا من المواطنين لم يتعودوا على شراء مثل تلك النوعية من الهواتف، مع افتقادها فى كثير من الأحيان لملحقاتها مثل الشاحن والسماعة، ولا تتمتع بفترات ضمان وخدمات ما بعد البيع، ما يجعل المستهلك يفضل شراء الهاتف الجديد حتى لو كان سعره أغلى من المستعمل.

وقال سيد تبارك، عضو شعبة تجار المحمول بالغرف التجارية بالجيزة، إن الهواتف الذكية أصبحت سلعة أساسية وليست ترفيهية لكثير من المواطنين، ما قد يدفع عدد كبير منهم خاصة أصحاب الدخل المنخفض؛ لشراء الهواتف المستعملة بعد قرار وزارة المالية.

وأضاف تبارك أن القرار يمنح فرصة لعودة سوق الهواتف المستعملة من جديد، فى الوقت الذى يعانى القطاع من تراجع المعروض من قبل الشركات، خاصة فى فئة الشرائح السعرية المتوسطة نتيجة الأزمة العالمية لنقص الرقائق الإلكترونية؛ بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى ما يدفع المستهلك للاستغناء عن فكرة شراء الهواتف الجديدة، واستبدالها بالهواتف المستعملة، فيما يرى كثير من المستهلكين أن المحمول من السلع الترفيهية التى يمكن الاستغناء عنها لفترة مؤقتة.