توجه الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، بالشكر إلى لاعب منتخب مصر عمرو السولية، بعد الهدف العكسي الذي أحرزه في مرمى شباك المنتخب خلال المباراة التي جمعت مصر بتونس ضمن نصف نهائي بطولة كأس العرب والمقامة حاليا في قطر.

وقال عبدالفتاح، خلال تقديمه لبرنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء الأربعاء: «السولية يستحق كل الشكر، لأنه وفر على مصر بدلًا من لعب الشوط الإضافي وضربات الجزاء التي كانت ستتعرض فيهما مصر لهزيمة»، واصفًا «السولية» بأنه «سيف ورأس القدر التي أنهت المباراة في هذا التوقيت».

وأشار إلى أنه لا يستطيع لوم «السولية» على الهدف العكسي الذي أحرزه في مرمى منتخب مصر، معقبًا: «في جيل 2006 كنت أدخل مباراة كرة القدم وأملي إننا نكسب، هذا الجيل أدخل المباراة وأدعي يا رب لا نخسر خسارة كبيرة».

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن لاعبي المنتخب المصري الآن لا يكافحون ولا يمتلكون الخبرة والمهارة الكافية التي تؤهلهم للفوز في البطولات الكبرى، متوقعًا أن تشارك مصر في كأس العالم لعام 2022 بنسبة 30%.

ولفت إلى أن جيل المدرب السابق حسن شحاتة، كان مستحقًا للمشاركة بكأس العالم لكرة القدم وخاصة أنه تمكن من الفوز بكأس أبطال إفريقيا 3 مرات، موضحًا أن كلامه عن المنتخب الآن ليس على سبيل الإحباط وإنما الواقعية.

ونوه إلى أن مصر قد تخسر إذا واجهت الجزائر وتونس والمغرب في تصفيات كأس العالم، متابعًا: «صلاح والنني لا أرى لهما تأثيرًا، وتريزيجيه حسب ظروفه، ومرموش ظهر مرة، لكن كرة القدم لم تعد أمرًا نعول عليه كثيرا وبطولة الأمم الإفريقية لن نحقق فيها شيئًا».

وخطف منتخب تونس فوزًا قاتلًا على مصر، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب والمقامة حاليا في قطر.

وجاء هدف منتخب تونس في شباك مصر عكسيًا، برأسية عمرو السولية في شباك حارس مرماه محمد الشناوي.