روسيا: النهج الأمريكي هو سبب المشكلات بشأن الاتفاق النووي الإيراني

اعتبرت روسيا أن السبب الأصلي للمشكلات الحالية المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران هو النهج الأمريكي وليس تصرفات إيران.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن دميتري بولانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء،: "نحن نعتبر التصريحات التي ترددت عن أن خطة العمل الشاملة المشتركة قد عفا عليها الزمن وأن هناك حاجة إلى تحديثها وتوسيعها خطيرة وغير مسؤولة".

وأضاف بولانسكي: "يجب ألا ننسى أن السبب الأصلي لجميع المشكلات الحالية يكمن بالتحديد في النهج الأمريكي وليس في إيران ... لا يمكننا أن نتفق مع بعض الآراء التي تزعم أن الاتفاق يفقد حيويته بسبب سير عملية فيينا بسرعة غير كافية، لأنه لا يوجد حاليا أي بديل لخطة العمل الشاملة المشتركة".

وأوضح بولانسكي أن روسيا تدعو إلى امتناع الدول عن ممارسة أي ضغط على سير مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي.

وتجرى المفاوضات بين إيران وكل من ألمانيا وفرنسا وبریطانیا وروسيا والصين، إلى جانب مندوب الاتحاد الأوروبي. وتشارك الولايات المتحدة في تلك المفاوضات بشكل غير مباشر.