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الاقتصاد الصيني يواصل انتعاشه خلال نوفمبر الماضي

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 10:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 10:20 ص

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، مواصلة الاقتصاد الصيني زخم الانتعاش في شهر نوفمبر الماضي، وذلك مع بقاء المؤشرات الرئيسية داخل نطاق معقول.

وأوضحت الهيئة -في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية- أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في شهر نوفمبر الماضي ارتفعت بنسبة 3.9% على أساس سنوي، بينما زاد حجم الإنتاج الصناعي ذي القيمة المُضافة بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمار في الأصول الثابتة ارتفع بنسبة 5.2%، على أساس سنوي في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، مع تسارع وتيرة الاستثمار في صناعات فائقة التكنولوجيا بحسب البيانات.

وأضافت أن معدل البطالة المسجل في المناطق الحضرية في البلاد سجل 5% في نوفمبر الماضي، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي، وقالت الهيئة إن مرونة التنمية تعززت بشكل مستمر بينما ظلّت العملية الاقتصادية مستقرة بشكل عام.

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