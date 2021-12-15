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الصحة: كورونا يصيب الأطفال.. ولم نسجل وفيات بالفيروس بينهم

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 2:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 2:35 ص

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الأطفال من جميع الأعمار السنية عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة "النهار"، مساء الثلاثاء، أنّ الأعراض التي تظهرعلى معظم الحالات المصابة عادة ما تكون أقل حدة من البالغين.

وأشار المتحدث، إلى أن الكثير من الأطفال المصابين بفيروس كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض.

ولفت إلى أنّ لا يوجد أطفال في مصر توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، مؤكّدًا أنّ حالات الوفاة التي حدثت (أقل من خمس حالات) هي بسبب أمراض وراثية إلى جانب الإصابة بكورونا.

وأوضح أنه يتم التعامل مع أعراض الطفل المصاب بين مثل ارتفاع درجة الحرارة، محذّرًا من أن التصرفات العاطفية تكون ضد مصلحة الأبناء في بعض الأحيان.

وأكّد أن العالم يتجه في مجال الخدمة الطبية إلى تقليل الدخول للمستشفيات إلا في حالة الضرورة.

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