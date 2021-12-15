الأرصاد: استمرار التقلبات الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة تنخفض بمعدل يتراوح ما بين درجة إلى درجتين على كل الأنحاء، غدًا الخميس، منوهة إلى أن الطقس مائل للبردة خلال ساعات النهار.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الطقس سيكون باردًا خلال أول ساعات الليل وشديد البرودة خلال الساعات المتأخرة منه والأولى من الصباح الباكر، قائلة إن انخفاض الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى تتراوح ما بين 18 إلى 16 على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، وما بين 20 إلى 19 على جنوب البلاد، محذرة من أن الصغرى تتراوح ما بين 9 إلى 10 درجات.

ولفتت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومحافظات شمال الدلتا، موضحة أن الأمر يؤدي إلى فرص سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى خفيفة غدًا على تلك المناطق.

وذكرت أن فرص الأمطار قد تمتد خفيفة إلى جنوب الدلتا، وخفيفة جدًا على القاهرة ليل الغد، مشيرة إلى استمرار التقلبات الجوية المتمثلة في انخفاض درجة الحرارة ونشاط الرياح والأمطار حتى منتصف الأسبوع المقبل.