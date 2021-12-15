تفقد وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، مستشفى (مصر للطيران) للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع الطيران المدني، والتقى مع عدد من الأطباء بالتخصصات المختلفة وأطقم التمريض والإداريين.

وتابع وزير الطيران -وفق بيان اليوم الأربعاء- الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس (كورونا)، وشدد على ضرورة توافر كافة التدابير اللازمه لتقديم أعلى مستوى من الرعاية والخدمات للحفاظ على الأطقم الطبية والمترددين على المستشفى.

وافتتح الوزير أعمال تطوير معامل التحاليل المركزية بمستشفى (مصر للطيران)، حيث تم بدء تشغيل أحدث أجهزة التحاليل الطبية على مستوى العالم (Atellica Solution) وهو جهاز يعمل بنظام (Full Automation) الذي يضمن السرعة والدقة لنتائج التحاليل الطبية وسلامة العاملين، كما تم إنشاء موقع إلكتروني لإتاحة استلام نتائج التحاليل الطبية واستحداث نظام إليكتروني للمعامل التي تجري تحاليل الكيمياء الإكلينيكية: إنزيمات القلب ووظائف الكلى والكبد وتحليل الفيروسات والمناعة ودلائل الاورام وتحاليل أمراض الدم، الميكروبيولوجي وتحاليل المواد المخدرة والأدوية بالأضافة إلى تحاليل 19 pcr Covid والفيروسات الكبدية وتحاليل الأنسجة والاورام، كما يجري استقدام أحدث جهاز للصبغات المناعية الذي يعمل على زيادة الدقة التشخيصية النوعية للأورام.

كما تم توفير خدمة عمل تحلیل (بي سي آر) لفيروس (كورونا) شاملة (Q R Code) بالمستشفى، وكذلك توفير خدمة التحليل السريع لفيروس كورونا شاملة Q R Code بصاله السفر للمسافرين.

وأعرب وزير الطيران عن شكره لجميع الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفى على تعاملهم المشرف مع جائحة كورونا ووقوفهم كحائط صد فى التعامل مع الأزمة.