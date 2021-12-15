 الرئيس التونسي يؤكد عمق روابط الصداقة التاريخية القائمة بين بلاده والمجر - بوابة الشروق
الأربعاء 15 ديسمبر 2021 4:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

الرئيس التونسي يؤكد عمق روابط الصداقة التاريخية القائمة بين بلاده والمجر

قيس سعيد
قيس سعيد
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 3:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 3:16 م

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، عمق روابط الصداقة التاريخية القائمة بين تونس والمجر وما يتقاسمانه من قيم الحرية والديمقراطية، وشدد على أهمية تعزيز هذه العلاقات وتنويعها مستقبلاً لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليم العالي.

جاء ذلك، حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، خلال استقبال الرئيس قيس سعيد لوزير الشئون الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو بقصر قرطاج.

من جانبه، شدد الوزير المجري على استعداد بلاده لتطوير شراكاتها مع تونس في إطار الاحترام المتبادل، كما أشار إلى أن هذه الزيارة ستكون فرصة لإثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، وستشكل إطارًا لتفعيل مجلس الأعمال المشترك وتعزيز فرص التواصل والشراكة بين رجال الأعمال من البلدين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك