الرئيس التونسي يؤكد عمق روابط الصداقة التاريخية القائمة بين بلاده والمجر

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، عمق روابط الصداقة التاريخية القائمة بين تونس والمجر وما يتقاسمانه من قيم الحرية والديمقراطية، وشدد على أهمية تعزيز هذه العلاقات وتنويعها مستقبلاً لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليم العالي.

جاء ذلك، حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، خلال استقبال الرئيس قيس سعيد لوزير الشئون الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو بقصر قرطاج.

من جانبه، شدد الوزير المجري على استعداد بلاده لتطوير شراكاتها مع تونس في إطار الاحترام المتبادل، كما أشار إلى أن هذه الزيارة ستكون فرصة لإثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، وستشكل إطارًا لتفعيل مجلس الأعمال المشترك وتعزيز فرص التواصل والشراكة بين رجال الأعمال من البلدين.