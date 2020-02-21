حاكم دبي ووزير خارجية تركيا يتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية

تبادل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء، في دبي وجهات النظر مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (د ب أ)، أن اللقاء تناول "تعزيز سبل التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وتطوير أطره في كافة المجالات، إضافة إلى دعم الأجندات التنموية التي يقودها البلدان لتحقيق المصالح المشتركة، من خلال تنويع الفرص الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري والاستثماري، وصولاً إلى مستويات جديدة للتعاون بين البلدين".

وأشاد الوزير التركي بالتقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مختلف القطاعات، وما تضمه من بنية تحتية متطورة وبيئة اقتصادية جاذبة وداعمة للاستثمار، وأهمية العمل على دفع أطر التعاون بين تركيا ودولة الإمارات في كل المجالات بما يتماشى مع المكانة الاقتصادية والتجارية للبلدين على مستوى المنطقة والعالم.