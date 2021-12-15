تسجيل التطريز الفلسطيني على لائحة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو

• وزير الخارجية الفلسطيني: تسجيل التطريز تأكيد على تأصل الشعب الفلسطيني في أرضه

اعتمدت اللجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي في "اليونسكو"، اليوم الأربعاء، الطلب الفلسطيني في إدراج "فن التطريز في فلسطين: الممارسات، والمهارات، والمعارف، والطقوس"، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وذلك خلال اجتماعها الـ16 المنعقد حاليا في باريس بفرنسا.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، فقد رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، بإدراج فن التطريز كأحد العناصر الوطنية الفلسطينية، على لائحة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وثمّن "المالكي"، جهود كل المؤسسات الرسمية الفلسطينية، والخبراء، بما فيها بعثة دولة فلسطين لدى اليونسكو، ووزارة الثقافة، وكل الذين عملوا على إعداد وإدراج ملف التطريز على هذه القائمة، وشكر كذلك، منظمة اليونسكو على جهودها الكبيرة التي تقوم بها في سبيل حماية الإرث، والتراث المادي، وغير المادي للإنسانية، وللشعوب، وصيانة الثقافة التقليدية والفلكلور.

وشدد على أهمية تسجيل "التطريز الفلسطيني" في هذا الوقت بالذات، "في الوقت الذي يتعرض فيه التراث، والإرث، والتاريخ، والثقافة والحقوق الفلسطينية، إلى التزوير، والسرقة، والتدمير؛ وذلك لحمايتها وحفظ الممارسات والطقوس الاجتماعية الفلسطينية التي توارثها الشعب الفلسطيني من آبائه، وأجداده، جيلا بعد جيل".

وقال إن "تسجيل التطريز الفلسطيني على لائحة التراث غير المادي لليونسكو، هو تأكيد على تأصل الشعب الفلسطيني في أرضه، فلسطين، واستمراره بالحياة عليها دون انقطاع منذ عشرات آلاف السنين، وهو رمز من رموز الهوية الوطنية الفلسطينية، وارتباطها مع الأرض والتاريخ والطبيعة، تماما كما تعكسه نقوش التطريز الفلسطيني التي تحمل عبق التاريخ والحضارة، وهو ما تحاول إسرائيل سرقته".

وأضاف أن "الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل دوما من أجل الحفاظ على كل حقوق الشعب الفلسطيني، السياسية والثقافية والاقتصادية".