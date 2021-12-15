مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية والعربية، إذ تقام اليوم منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب «قطر 2021» بمباراتين غاية في القوة.

كما تتواصل اليوم مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بأربع مباريات قوية، فيما تقام 5 مواجهات ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الألماني الممتاز.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس العرب (نصف النهائي):

تونس × مصر 5:00م beIN Sports HD 1

قطر × الجزائر 9:00م beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي الممتاز:

برايتون × وولفرهامبتون 9:30م beIN Sports 3 HD Premium

بيرنلي × واتفورد 9:30م beIN Sports HD Xtra 1

كريستال بالاس × ساوثهامتون 9:30م beIN Sports 2 HD Premium

أرسنال × وست هام يونايتد 10:00م beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الألماني الممتاز:

بوروسيا مونشنجلادباخ × آينتراخت فرانكفورت 7:30م Bein Sports Fr HD 1 Max

أوجسبورج × لايبزيج 9:30م Bein Sports Fr HD 7 Max

بوروسيا دورتموند × جرويتر فورت 9:30م Bein Sports Fr HD 5 Max