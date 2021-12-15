أستراليا تستقبل حاملي التأشيرات مجددا بعد قرابة عامين من غلق الحدود بسبب كورونا

تستقبل أستراليا مرة أخرى العمالة الماهرة والطلاب الأجانب وغيرهم من حاملي التأشيرات المؤهلين لدخول البلاد، وذلك بعد عامين تقريبا من إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا.

وكان من المفترض في البداية السماح لحاملي التأشيرات الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا بدخول أستراليا دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على إعفاء اعتبارا من أول ديسمبر، لكن حكومة كانبرا أجَّلت فتح الحدود إلى اليوم الأربعاء بسبب متحور أوميكرون.

وحاملو التأشيرات المؤهلون الذين يشملهم الإجراء هم من وصفهم رئيس الوزراء سكوت موريسون بـ"العمالة الماهرة والأفواج الطلابية، ومحبى قضاء العطلات العاملين بصفة مؤقتة وحاملي التأشيرات العائلية المؤقتة".

كما تسمح أستراليا للمسافرين المطعمين ضد كورونا القادمين من اليابان وكوريا الجنوبية بالدخول في إطار ترتيبات فقاعات السفر التي تبدأ اليوم الأربعاء بعد تأجيل لمدة أسبوعين.

وأنهت أستراليا تعليق إعادة فتح الحدود في الموعد المحدد على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات في بعض الولايات.

وقال كبير مسؤولي الشؤون الطبية في أستراليا، البروفيسور بول كيلي، في بيان اليوم الأربعاء: "أستراليا في وضع جيد للتعامل مع كورونا وتحدياتها الجديدة مثل متحور أوميكرون".