شركة السكك الحديدية الألمانية تستهدف تحقيق أرباح تشغيل بـ100 مليون يورو

تستهدف شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) تحقيق أرباح تشغيل (قبل احتساب الضرائب والفوائد) بقيمة تقارب 100 مليون يورو في العام المقبل، وذلك حسبما أعلنت مصادر في مجلس الإشراف والمراقبة على الشركة اليوم الأربعاء.

وعقد مجلس الإشراف على الشركة المملوكة للدولة اجتماعا اليوم لبحث الوضع المالي والتخطيط على المدى المتوسط.

ومن المتوقع أن تبلغ خسائر الشركة (قبل احتساب الضرائب والفوائد) في العام الحالي نحو 9ر1 مليار يورو وهي قيمة أقل بعض الشيء من توقعات الشركة في الصيف الماضي.

وتردد أن الشركة ستعمل مستقبلا بنظام المكافآت المتغيرة بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة على أن يتم معاودة صرف مكافآت مرة أخرى في العام المقبل في حال حققت الشركة أهدافها، وكان كبار المديرين تخلوا عن هذه المكافآت في عامي 2021 و2020 بسبب المشاكل المالية الكبيرة وبسبب انتهاء جولة مفاوضات الأجور مع العاملين دون الاتفاق على زيادة.

وتحسن سير أعمال الشركة في هذا العام بعض الشيء بفضل تحقيق أرباح تشغيل تزيد عن مليار يورو في شركة شينكر المملوكة لـ"دويتشه بان" العاملة في الخدمات اللوجستية الدولية التي استفادت من تزايد الحاجة إلى استقرار سلاسل التوريد على مستوى العالم.

وتعزي "دويتشه بان" خسائر التشغيل الكبيرة المتوقعة في العام الحالي لأسباب من بينها جائحة كورونا وكارثة السيول في الصيف.



