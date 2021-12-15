دافع عدد كبير من لاعبي الكرة المصرية الحاليين والسابقين عن عمرو السولية، قائد منتخب مصر، بعدما سجل هدف عكسي في مباراة تونس بنصف نهائي كأس العرب.

وكان السولية قد تسبب في هزيمة منتخبنا الوطني في الدقيقة الأخيرة من مباراة تونس بعدما سجل هدفا برأسية قاتلة في شباك محمد الشناوي الذي لم يستطع التصدي للكرة ليطلق حكم اللقاء بعدها صافرة النهاية معلنا تأهل نسور قرطاج للدور النهائي.

وقال على سبيل المثال، محمد ناجي جدو، أفضل لاعب بديل في كأس الأمم الإفريقية عام 2010، إن ما يحزن هو أننا خرجنا من البطولة من أفضل لاعب في البطولة.

فيما ساند مروان محسن، مهاجم الأهلي السابق وفيوتشر الحالي، عمرو السولية قائلا: «حظ سيء يا سولية أنت لاعب كبير».

وطالب أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب الزمالك السابق، عمرو السولية برفع رأسه رغم تسببه في خسارتنا أمام تونس.. قائلا: «السولية يجب أن يرفع رأسه لعب بطولة كبيرة وظهر كقائد للفريق ونضج بشكل كبير ويجب أن يبني على المكتسبات التي اكتسبها خلال هذه البطولة».

ودعم محمود كهربا، لاعب الأهلي، السولية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام: «أفضل لاعب في البطولة بلا منازع، قدر الله وماشاء فعل».

المنتخب المصري سيلعب مباراة المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل أمام الخاسر من قطر والجزائر.