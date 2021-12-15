«كايرو ستيبس» تعود بعد عامين بشكل جديد وجائزة ذهبية

دينا الوديدى تغنى أشعار رابعة العدوية.. وإيهاب يونس يؤدى «يا مالكا قدرى»

ـ قائد كوادرو نويفو ينضم لضيوف الشرف مع عازفة الهارب إيفلين هوبر.. وممثل للمؤسسة الفيدرالية الألمانية لصناعة الموسيقى بين الحضور

يعود فريق كايرو ستيبس لاستئناف حفلاته الموسيقية مرة أخرى بمصر بعد غياب عامين، وذلك فى حفلين بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يومى 15 و16 ديسمبر الجارى، كانت آخر زيارة له فى 19 و20 ديسمبر 2019، وابتعد العام الماضى نظرا لانتشار فيروس كورونا، وإلغاء الحفلات حول العالم إلى جانب توقف حركة الطيران بين العديد من الدول بسبب الجائحة وهو الأمر الذى انعكس على حفلات الفريق فى مصر والشرق الأوسط.

كايرو ستيبس يظهر بشكل جديد تماما فى هذا الحفل حيث يجمع بين شكلين الأول يظهر الفريق بشكله التقليدى المعروف عنه «باند» فقط ومع ظهور عازفة الهارب الشهيرة إيفلين هوبر التى تزور مصر للمرة الثالثة، وهى السبب الرئيسى فى التعاون الذى تم بين كايرو ستيبس وفريق كوادرو نويفو، وهى من أوائل من عزف الهارب بأسلوب الجاز وهى أستاذة بكونسرفتوار ميونخ، تتعامل مع كايرو ستيبس من ٢٠١٤ كضيف شرف.

الجزء الثانى يظهر الفريق بشكل كلاسيكى؛ حيث يندمج الفريق مع الأوركسترا كاملا، قيادة ناير ناجى، ويظهر مع الفريق أيضا ضيفا الشرف المطربة المصرية دينا الوديدى كممثلة للفتاة المصرية، تغنى من أشعار رابعة العدوية، على موسيقى سانكتوم وهى تعنى القدوس باللغة اللاتينية وضعها باسم درويش، توزيع رامى عطالله، كتابة أوركسترا ستيفن سيمون، كما يشارك الشيخ إيهاب يونس فى عمل «يا مالكا قدرى» وهو من الأصوات المهمة التى فرضت نفسها على الساحة خلال السنوات الأخيرة وصوته مشرف لمصر على حد وصف باسم درويش له وظهر ذلك عندما شارك كايرو ستيبس فى سلسلة حفلات فى ألمانيا.

وتعد المفاجأة الكبرى التى أعدها باسم درويش قائد كايرو ستيبس، انضمام العازف العالمى مولو فرانسيل قائد فريق كوادرو نويفو للحفلين، وجاءت مشاركته صدفة بعد أن تم إلغاء حفلات الكريسماس فى ألمانيا، وهو الأمر الذى جعل درويش يستغل الأمر لإقناعه بمصاحبة الفريق للقاهرة، ورحب جدا العازف الألمانى الشهير بالأمر خاصة أنه سبق وزار القاهرة من قبل، عام 2017 مع أعضاء فريقه كوادرو نويفو، وفى 2019 زار مصر مرة أخرى حيث صور فى سانت كاترين عددا من المقطوعات الموسيقية عن سينا وبملتقى الأديان بسانت كاترين بمرافقة صحفيين ألمان والتليفزيون الألمانى ARTE.

يتضمن برنامج الحفل إسكندرية، ألف، نوبيان جروف، بكره، رقصات من الخليج، عنبر، سلطان، شمس، جاردن سيتى، سانكتوم. مع دينا الوديدى والأوركسترا

كافيه جروبى، سيوة، يا مالكا القدر مع الشيخ إيهاب يونس، انفراج، أوليه كايرو بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجى.

وتعد زيارة باسم درويش الأولى له بعد أن شارك فريق كوادرو نويفو فى الحصول على الأسطوانة الذهبية عن ألبوم MARE والذى يتضمن ١٥ مقطوعة موسيقية منها مقطوعة «كافيه جروبى» والتى أهلت باسم درويش بالمشاركة معهم فى الحصول على التكريم، وهو الأمر الذى أسعد قائد الفريق الذى يحصل على نفس الجائزة للمرة الثانية، عام 2018 عن ألبوم فلاينج كاربت.

سوف يحضر الحفل السيد جورج لوفلر ممثل عن شركة «ج. ل. م» الألمانية لنشر وتوزيع الأسطوانات وهى تتبع المؤسسة الفيدرالية الألمانية لصناعة الموسيقى ــ والتى نشرت الألبوم الفائز فى عام ٢٠١٨ «فلاينج كاربت» وسلم الجائزة للدكتورة إيناس فى برلين فى أبريل ٢٠١٨ ــ وهى نفس الشركة التى نشرت ألبوم mare الفائز بالجائزة هذا العام.

وجاء حصول باسم على الجائزة كعازف عود ومؤلف موسيقى لعمل «كافى جروبى»، وهى المقطوعة التى العمل يحكى فيها قصة كافيه جروبى الموجود بوسط القاهرة شارع عدلى بعد الحرب العالمية باعتباره شاهدا على تاريخ مصر، المقطوعة سجلت فى ميونخ بألمانيا، توزيع موسيقى رامى عطالله وشارك بالعزف محمد رأفت عازف الإيقاع، يعد باسم أول مصرى يحصل عليها مرتين كمؤلف وكعازف وفى هذا النوع من الموسيقى، والجميل أنه حصل عليها مرتين فى وقت قصير خلال ثلاث سنوات وهو الأمر الذى يحسب له باعتباره يضع اسم مصر بين كبار مؤلفى هذا النوع الموسيقى عالميا، العمل مزج بين الربع تون الشرقى وبين الجاز.

وللحصول على هذه الجائزة لابد أن تتوافر فى العمل عدد من الشروط أهمها المبيعات لابد أن يصل العمل إلى مبيعات تصل إلى 150 ألف أسطوانة، إلى جانب قيمة العمل فنيا.

حصل باسم على الجائزة لأول مرة فى ٢٠١٨ عن ألبوم «فلاينج كاربت» مع كوادرو نويفو أيضا، واعتبر باسم الجائزتين تكريما له كقائد لكايرو ستيبس وكمؤلف موسيقى.

التكريم الأول للفريق كان بقاعة برلين الفلهارمونى، وحضرت استلام الجائزة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بوصفها مشاركة بالعزف فى هذا العمل، وكذلك باعتبارها وزيرة ثقافة مصر والمسئولة سياسيا عن الفن المصرى بصفه عامة، والجميل أنها بعد العودة لمصر دعت الموسيقيين المصريين لمكتبها بالوزارة وقامت بتكريم أعضاء الفريق من المصريين وسلمتهم الجائزة بحضور السفير الألمانى. ويتمنى باسم بما أنه استلم الجائزة الأولى فى قاعة الفلهامرمونى ببرلين، أن يستلم الجائزة الثانية على خشبة المسرح الكبير هذه المرة باعتبارها البيت الكبير للموسيقيين بالقاهرة.

ومن المقرر أن يحضر مسئول الجائزة كضيف للفرقة خلال حفليها القادمين بالقاهرة يومى ١٥ و ١٦ ديسمبر، الجهة المانحة للجائزة هى الرابطة الألمانية الاتحادية لصناعة الموسيقى.

تمثل صناعة الموسيقى فى ألمانيا. تمثل الجمعية مصالح ما يقرب من 280 علامة تجارية ومؤسسة مرتبطة بصناعة الموسيقى، والتى تشكل 90٪ من صناعة الموسيقى.

Bundesverband Musikindustrie هى فى نفس الوقت عضو فى الاتحاد الدولى لصناعة الفونوغرامات (IFPI)، ومقرها لندن، إنجلترا. يتكون IFPI من جمعيات موسيقية من 70 دولة.

تعمل شركة BVMI بشكل وثيق مع شركة GfK Entertainment (المعروفة سابقًا باسم «Media Control GfK International») (التى تأسست عام 1976) والمسئولة عن نشر المخططات الموسيقية فى ألمانيا على أساس أسبوعى.

Bundesverband Musikindustrie، المسئولة عن التصديق على جوائز الشهادات الذهبية والبلاتينية بدأ منح هذه الشهادات منذ عام 1975.

وفى البداية كانت هيئة للتصديق والتوثيق للعقود المبرمة بين الشركات والفنانين حيث إنها كانت تتتبع المبيعات، لأن حقبة السبعينيات و الثمانينيات كانت المبيعات خيالية فأسسوا فى ألمانيا هذا النظام عام 1975.

وفى عام 2014 لاحظوا انخفاض المبيعات نتيجة دخول لعبة نشر الأعمال على الإنترنت فقرروا النزول بحجم منح الجائزة إلى ١٥٠ ألف أسطوانة على مستوى موسيقى الجاز، والجميل أنك بمجرد أن تبيع ١٠ آلاف أسطوانة تبدأ عملية المتابعة لعملك.

كايرو ستيبس فى سطور

فى عام 2002 قام الملحن والعازف المصرى المقيم بألمانيا باسم درويش بتأسيس فريق «كايرو ستيبس» إلى جانب عازف البيانو والملحن المعروف ماتياس فراى، وكان الإعلان الرسمى عن الفريق فى 2003، خلال معرض الموسيقى فى فرانكفورت وكانت تضم عازفين من مصر والهند والعراق وألمانيا، وكان الهدف تقديم الموسيقى المصرية بشكل حديث دمج للجاز والصوفية والكلاسيك، لم تتوقف الفرقة التى تجولت حول العالم عن تقديم مذاقها الفريد للموسيقى الذى يجمع بين الموسيقى المصرية والشرقية التقليدية مع ارتجال موسيقى الجاز الحديث والموسيقى الكلاسيكية والأصوات المعاصرة.

يقوم فريق كايرو ستيبس بدمج أساليب موسيقية متنوعة من مختلف أنحاء العالم، وكذلك دمج التقاليد المصرية الشرقية مع ارتجالات موسيقى الجاز الحديثة والموسيقى الكلاسيكية مع أصوات إلكترونية، تتأثر الموسيقى التى يقدمها الفريق بالموسيقى الروحية والتقاليد الصوفية وذلك بالتناوب مع إيقاعات ذات انسجام قوى حتى نحصل فى النهاية على موسيقى مختلفة ومنفردة تحوى عددا كبيرا من الثقافات المختلفة، وتتضمن الحفلات مجموعة من أعماله الخاصة إضافة إلى مختارات من المؤلفات الكلاسيكية والعربية التى أعدت بأسلوب موسيقى الجاز.

عزفت الفرقة العديد من الحفلات الموسيقية فى أماكن شهيرة مثل أوبرا فرانكفورت، وأوبرا هامبورج، ومبنى برينزريجينتيت ميونيخ، وبيتهاوس شتوتجارت مع الموسيقيين والفنانين من جميع أنحاء العالم بما فى ذلك العروض الموضحة فى البث التلفزيونى الحى الدولى.

قام فريق كايرو ستيبس بعمل 5 ألبومات موسيقية وعدد كبير من المقطوعات المفردة:

هى طريق الحرير فى 2004، كايرو ستيبس 2007 واربسكان فى 2014 والسجادة الطائرة 2017، ديوان كافيه 2020.