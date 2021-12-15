رئيس مدينة المنيا: تكثيف عمل المراكز المتنقلة لتلقي لقاح كورونا في القرى

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وجه الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء القري بتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم، حيث قامت الوحدة المحلية بقرية البرجاية بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمنيا، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطعيم المواطنين الذين لم يسبق لهم تلقي اللقاح.

وأضاف حلمي، أنه تم استهدفت الحملة عددا كبير من المواطنين داخل القرية وذلك للقضاء على فيروس كورونا.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجه بتكثيف الحملات المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.