محافظ جنوب سيناء يشيد بالخدمة الإسعافية لمؤتمر مكافحة الفساد

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ، الجاري بها عقد جلسات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر إنهاء جلساته بعد غدًا الجمعة، لمتابعة التغطية الإسعافية داخل القاعة.

وأشاد المحافظ، بالجهود التي تبذلها هيئة الإسعاف المصرية في تغطية المؤتمرات الكبرى، وإظهار الأطقم الإسعافية بشكل حضاري يعكس مقدار التطور الذي طال تلك المنظومة في الآونة الأخيرة، من خلال تواجدت سيارات الإسعاف في محيط قاعات المؤتمرات الكبرى، و تجهيزها بشكل يؤهلها للعمل كوحدة عناية مركزة متنقلة قادرة على التعامل مع أشد وأصعب الحالات المرضية.

وأكد المحافظ، أنه يوجد تنسيق على أعلى مستوى بين الفرق الإسعافية مما أظهر مدى الانضباط والالتزام داخل وخارج القاعة.

وأشار إلى أنه جرى تجهيز الأطقم الإسعافية بأجهزة اللاسلكي التي تتيح استدعاء الدعم الطبي والتواصل مع سيارات الإسعاف في حالة الاحتياج، مع القدرة على تنسيق عمليات الإخلاء مع مستشفى شرم الشيخ الدولي التي تمثل نقطة الإخلاء الطبي للمؤتمر.