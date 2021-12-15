أمازون تحل مشكلة انقطاع خدمة الحوسبة السحابية للمرة الثانية خلال ديسمبر

أعلن قطاع خدمة الحوسبة السحابية في شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون حل المشكلات التي أثرت على الخدمة في مناطق الساحل الغربي الأمريكي خلال أقل من ساعة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها خدمة الحوسبة السحابية للانقطاع خلال الشهر الحالي.

وقد أثرت المشكلة الأخيرة على أكثر من 20 ألف مستخدم في الولايات المتحدة بحسب موقع داون ديتاكتور دوت كوم، الذي يراقب المشكلات في الخدمات المعتمدة على الإنترنت. ورصد الموقع انقطاع خدمة الحوسبة السحابية في عدة مواقع شهيرة منها دور داش وتويتيك للألعاب وهولو لبث الفيديوهات عبر الإنترنت.

وقال مصدر مطلع إن المشكلة الأخيرة ليست لها علاقة بالمشكلة السابقة، وأنه تمت إعادة الخدمة بالكامل في الساعة 11 و14 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك. وأرجعت أمازون المشكلة إلى "سلوك غير متوقع" لعملياتها الآلية.