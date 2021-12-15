تراجع صادرات البنزين الأوروبي إلى الأمريكتين

تراجعت صادرات أوروبا من البنزين إلى الأمريكتين خلال الشهر الحالي، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ شهور، بسبب تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة التي سجلت ارتفاعا في مخزون البنزين لديها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى وصول إجمالي صادرات أوروبا من البنزين ومكوناته إلى الأمريكتين خلال النصف الأول من الشهر الحالي، إلى حوالي 11ر1 مليون طن فقط، وهو ما يقل عن الكمية التي وصلت خلال الفترة نفسها من الشهر الماضي وكانت 29ر1 مليون طن. وكانت صادرات البنزين الأوروبي إلى الأمريكتين خلال الشهر الماضي ككل 5ر2 مليون طن، وهي الأقل منذ 14 شهرا.

وخلال النصف الثاني من الشهر الحالي تم حجز 20 ناقلة وقود من أوروبا إلى الأمريكتين تحمل 740 ألف طن، وقد تصل أغلب هذه الناقلات إلى موانئ الوصول بنهاية الشهر.

وأشارت بلومبرج إلى تراجع إمدادات البنزين في أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة مما أثر سلبا على تدفق الوقود الأوروبي إلى الأمريكتين.