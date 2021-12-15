 التضخم في السعودية يرتفع إلى 1.1% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي - بوابة الشروق
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التضخم في السعودية يرتفع إلى 1.1% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي

الرياض - د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 9:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 9:35 ص

كشفت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم بالمملكة بـ1.1% في نوفمبر 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وجاء المعدل أعلى من أكتوبر الماضي، الذي كان التضخم فيه سجل 0.8% على أساس سنوي.

ويعزى الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 5.7%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6%.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن ارتفاع قسم النقل جاء متأثرا بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 21.9%، التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 47.9%. وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لثقله في المؤشر.

وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 4.8% متأثرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 13.6%. وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 2.3% متأثرا بارتفاع أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 2.2%.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر استقرارا نسبيا مقابل أكتوبر السابق، وارتفع بـ0.2%.

 


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