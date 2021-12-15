طلب إحاطة بالنواب بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية في اللجنة الأوليمبية المصرية

تقدمت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمرة الثانية، تطالب الجهات الرقابية بالتدخل والتحقيق الفوري في عدد من المخالفات في اللجنة الأوليبمية.

وأوضحت عبد الناصر، أنها أرفقت ملفًا بكل المخالفات التي تثبت تورط مسئولين في مخالفات مالية وإدارية جسيمة في اللجنة الأوليمبية المصرية والتي تستدعي التحقيق والمحاسبة.

وأشارت عبدالناصر، في طلب الإحاطة، إلى تلقي دعم من وزارة الشباب والرياضة خاص بلعبة الفروسية مقابل معسكرات إعداد خارجي، برغم إقرار لاعبي الفروسية بعدم تلقيهم أموال تتناسب مع مستندات الإنفاق، بجانب وجود شبهات فساد ومجاملة في اختيارات لاعبي الفروسية، بالإضافة إلى ضعف وتباين الدعم المالي بين لاعبي الفروسية؛ ما أدى لإعلان بعضهم قرار اللعب بجنسيات أخرى.

وطالبت بسرعة إصدار تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مصروفات وإنفاق اللجنة الأوليمبية المصرية الذي تخطي مبلغ الـ 200 مليون للاستعداد للأوليمبياد الأخير.