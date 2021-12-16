واصلت دول العالم، اليوم الأربعاء، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي أوروبا، في ألمانيا، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 198 حالة وفاة، 24 ألفا و638 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره إلى 107 آلاف و364 حالة والإصابات إلى 6 ملايين و 625 ألفا و 149 حالة.



وفي إسبانيا، سجّلت السلطات الصحية 27 ألفا و 140 إصابة خلال اليوم الأخير، و77 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس إلى 5 ملايين و393 ألفا و268 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 88 ألفا و619 إصابة.



وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 117 حالة وفاة، و23 ألفا و 195 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالمرض المسجلة في البلاد إلى 135 ألفا و 178 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 5 ملايين و282 ألفا و76 إصابة.



وفي هولندا، أعلن المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 13 ألفا و469 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و41 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأشار المعهد إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن وصل إلى مليونين و 920 ألفا و 438 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 20 ألفا و 255 حالة.



وفي التشيك سجلت البلاد 16 ألفا و691 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة 56 شخصا يرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و367 ألفا و 76 مصابا فيما بلغ تراكمي الوفيات إلى 34 ألفا و813 حالة.



أما في بلجيكا، سجلت سلطات الصحة 9076 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 54 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و968 ألفا و 269 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 27 ألفا و 685 حالة وفاة.



وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 4224 حالة إصابة جديدة بالفيروس و51 حالة وفاة، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و 239 ألفا و 287 حالة، والوفيات إلى 13 ألفا 333 حالة.



وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 5506 حالات إصابة جديدة بالفيروس و153 حالة وفاة، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و 208 آلاف و 20 حالة، والوفيات إلى 37 ألفا 232 حالة.



وفي سويسرا، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير حالة وفاة واحدة، 5188 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد إلى 11 ألفا و888 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى مليون و149ألفا و97 إصابة.



وفي بيلاروسيا، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 17 حالة وفاة و 1765 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد إلى 5 آلاف و 322 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 678 ألفا و277 إصابة.



وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 9 حالات وفاة و 8 آلاف 773 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد إلى 3 آلاف و 39 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 579 ألفا و275 إصابة.



وفي ليتوانيا، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 12 حالة وفاة و 7 آلاف 39 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد إلى 7 آلاف و 39 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 495 ألفا و686 إصابة.



وفي سلوفينيا، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 8 حالات وفاة و 1526 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد إلى 5 آلاف و 444 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 443 ألفا و873 إصابة.



وفي مولدوفا، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير20 حالة وفاة و 492 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد إلى 9 آلاف و 434 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 370 ألفا و951 إصابة.



وفي البوسنة والهرسك، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 36 حالة وفاة و 522 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد إلى 13 ألفا و 64 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 283 ألفا و109 حالات إصابة.



وفي مقدونيا الشمالية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 326 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 220 ألفًا و 169 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7768 حالة وفاة.



وفي الجبل الأسود، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 159حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية و5 حالات وفاة. ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد حتى الآن 160 ألفا و270 حالة فضلا عن 2365 حالة وفاة.



وفي ألبانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 326 حالة إصابة جديدة و 8 حالات وفاة. ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد حتى الآن 204 آلاف و627 حالة فضلا عن 3152 حالة وفاة.



وفي أسيا، وفي إندونيسيا، سجلت وزارة الصحة 205 حالات إصابة جديدة و9 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و259 ألفا و644 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143 ألفا و969 وفاة.



وفي سريلانكا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 576 ألفًا و 966 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 14 ألفا و 677 حالة وفاة.