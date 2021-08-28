لجنة دولية لمنع الكوارث تحذر من خطورة أوميكرون

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دعت لجنة خبراء بمجال الصحة اليوم الأربعاء الحكومات حول العالم إلى تطبيق إجراءات فورية لاحتواء عدوى أوميكرون، حيث تنتشر السلالة سريعا.

وقال المجلس العالمي لرصد التأهب، وهو هيئة مشتركة بين البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، إن الحكومات ينبغي ألا تندفع للشعور بالآمان الزائف وألا تتقاعس بسبب الدراسات المبكرة التي تشير إلى أن أوميكرون شديد العدوى وأنه يسبب أعراضا أخف.

وذكر المجلس المستقل أن: "الحد من العدوى بأوميكرون في الأسابيع القليلة المقبلة ضروري. التصرف بسرعة والمبالغة في الحذر هي الطريقة الصحيحة للمضي قدما. إذا لم نتصرف الآن سيفوت الأوان".

وأضاف: "التوقعات المتفائلة مبنية على أدلة محدودة، وتجلب إحساسا زائفا بالراحة... لا يمكن أن نرتكب نفس الأخطاء مجددا".

وأوضح الخبراء أن الانتشار السريع لأوميكرون سيكون له عواقب وخيمة، وخصوصا للمجتمعات والدول التي لديها إمكانية محدودة للحصول على الأدوية واللقاحات.

وأضاف المجلس أنه هناك حاجة إلى استثمار المزيد في البحث والإنتاج اللامركزي لأدوية ولقاحات جديدة مضادة لكورونا، بهدف كسر دورة السلالات الجديدة التي يعقبها تشديد القيود.

وأظهرت دراسة أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش أن هناك ما لا يقل عن 120 شركة أدوية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية قادرة على إنتاج لقاحات الحمض النووي الريبوزي الناقل.

وذكرت المنظمة الحقوقية اليوم الأربعاء أن هذه الشركات لا ينقصها سوى التكنولوجيا التي تمتلكها الشركات التي طورت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت المنظمة إن إتاحة نقل التكنولوجيا هو الحل الوحيد أمام العالم للتعامل مع جائحة كورونا.

وأوضحت أن 89 شركة من هؤلاء توجد في الهند والصين، بينما توجد شركات أخرى في فيتنام ومصر والسنغال والبرازيل وكوبا، ودول أخرى.

يشار إلى أنه حتى الآن، تم إعطاء أكثر من ثلثي جرعات اللقاحات في الدول الغنية، وإعطاء نسبة بسيطة فقط من اللقاحات في الدول الأكثر فقرا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن هذا يرجع في الأساس إلى معوقات الإمدادات، لأن الدول الغنية تخزن اللقاحات.