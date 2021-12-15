مكافحة الإدمان: تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أو التهرب منه يعتبر إيجابي العينة

بدأت الحكومة بتطبيق قانون فصل الموظفين المتعاطين اليوم، بجميع جهات الحكومية، حيث صدر القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ونشر بالجريدة الرسمية في ذات يوم صدوره، ويبدأ العمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره، وبمرور هذا التاريخ الموافق 15 ديسمبر تكون قد انتهت المهلة المحددة.

وبحسب قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، "احتوى على 9 مواد – أول تلك المواد تحدد المقصود بالكلمات والعبارات الواردة في القانون، وهي: (المخدرات، تعاطي المخدرات، الجهات المختصة، التحليل الاستدلالي، التحليل التوكيدي)، أما ثانيتها، فتحدد نطاق سريان القانون".

وتضيف المادة الثالثة شرطاً جديداً إلى شروط تولي الوظيفة العامة، وهي ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة، بينما تبين المادة الرابعة آلية إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين، والتحليل التوكيدي لمن يثبت إيجابية العينة المأخوذة منه.

فيما تبين المادة الخامسة الحكم القانوني المقرر في حالة ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، وتقرر المادة السادسة تجريم سلوك من يسمح متعمداً لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا القانون أو الاستمرار فيها.

وتعاقب المادة السابعة جنائياً كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع، وأما المادة الثامنة، فتجعل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون منوطاً برئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، وأخيراً، تأتي مادة النشر والسريان، وهي المادة التاسعة من القانون.

يذكر أن عن ما هى الجهات المستهدفة للصندوق، قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تصريح خاص لـ"الشروق"، سيتم توسيع حملات موسعة بصورة مفاجئة على جميع الجهات الحكومية للكشف عن جميع الموظفين في جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات النفع العام "مثل الحضانات ودور الرعاية والمستشفيات الخاصة".

وأوضح عثمان أن الصندوق سيعلن عن كل جهه سيتجه لها بعد نزولها لأنها ستكون حملات مفاجئة تماما، فضلا عن أن كل موظف متعاطي ولن يتقدم من نفسه للعلاج ويثبت عليه أنه متعاطي للإدمان سيتم فصله فورا دون أي فرصة أخرى، "المهلة المحددة منذ نشر القانون في الجريدة الرسمية إلى تطبيقه كان تعد فرصه لكل من يريد التقدم متطوعا للعلاج".