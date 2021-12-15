الصحة البريطانية: متحور أوميكرون تهديد جدي والبيانات المتوفرة عنه خطيرة

قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، كريس ويتي، اليوم الأربعاء، إن متحور «أوميكرون» يمثل تهديدًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن البيانات المتوفرة عنه خطيرة، وفقًا لمسؤولي وزارة الصحة في البلاد.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الأربعاء، قال «ويتي»، خلال مؤتمر صحفي: «أوميكرون تهديد خطير حقا في الوقت الحالي، هناك عدة أشياء لا نعرفها لكن كل الأشياء التي نعرفها سيئة، المتحور الجديد يتحرك بوتيرة غير عادية تمامًا».

وشدد على أهمية توفير لقاحات فعّالة، والقدرة على تعزيز الأمر بسرعة خلال تلك المرحلة؛ للتعامل مع المتحور الجديد وخطورته.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 78 ألفًا و610 إصابات جديدة بفيروس كورونا – في أعلى معدل إصابات بكورونا منذ بدء الوباء - ليرتفع إجمالي الإصابات في بريطانيا 11 مليونًا و10 آلاف و286 إصابة.

ونقلًا عن الموقع الرسمي لوزارة الصحة البريطانية، مساء الأربعاء، سجلت بريطانيا 165 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 146 ألفًا و791.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من انتشار متحور «أوميكرون» من فيروس كورونا بمعدل لم نشهده مع المتغيرات السابقة.

وأضاف جيبريسوس - في تصريحات صحفية نقلتها قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الميل إلى استبعاد هذا المتحور باعتباره معتدلاً أمر مثير للقلق، مؤكدًا أن متحور «اوميكرون» قد تم اكتشافه في 77 دولة حول العالم حتى الآن.