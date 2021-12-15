سويسرا تسجل 8171 ألف إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة

سجلت سويسرا 8171 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 31 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و143 ألفا و534 إصابة، وترتفع الوفيات إلى 11 ألفاو 824حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 12 مليونا و711 ألفا و886 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.