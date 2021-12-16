حضور كبير في اليوم الأول لورشة النقد السينمائي بمركز الثقافة السينمائية

وسط مشاركة كبيرة إفتتح مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز اولي فعاليات ورشة النقد السينمائي .

وكان القومي للسينما قد أعلن في وقت سابق عن بدء ورش عمل وحلقات دراسية مجانية في المجالات السينمائية المختلفة تقام بمركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف .

وأفتتحت فعاليات الورشة الكاتبة والناقدة الفنية فايزة هنداوي بمحاضرة تحدثت فيها عن أساسيات وتعريف النقد الفني التي تفاعل معها المشاركين بالورشة من الشباب المثقف الشغوف للمعرفة بالمجالات الفنية المختلفة.

ومن جانبها قالت فايزة هنداوي، إن إقبال الشباب الواعي المحب للسينما علي الورشة، دليل علي استعداد الشباب للتعلم والتطور، مشيرة إلي سعادتها بالمناقشة معهم وردود أفعالهم التي أكدت استفادتهم من الورشة ومطالباتهم بتكرار هذه الورشة التي تساعد علي خلق جيل مثقف سينمائيا وملم بآساسيات النقد السينمائي.

وجدير بالذكر ان هذه الورش وحلقات العمل بمركز الثقافة السينمائية تأتي تفعيلا لدور المركز القومي للسينما بدعم الشباب والموهوبين.

من جانبها أوضحت الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية أن هذه الورش مجانية للجميع فئة عمرية ١٨ فيما فوق وقد تم التنسيق بين عدد من السينمائيين والنقاد في هذا الشأن وجميعهم من المتطوعين بدون مقابل.

ونظرا للزيادة في الإقبال للإشتراك بالورشة وتخطيهم الاعداد المحدده لكل ورشة .فقد تقرر إقامة مجموعة من ورش للنقد السينمائي تستوعب اعداد المشاركين الذين لم يسطيعوا التسجيل بأول ورشة.