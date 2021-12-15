قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وكبير المسؤولين الطبيين البروفيسور كريس ويتي تحذيراً بسبب فيروس (أوميكرون) مساء اليوم الأربعاء.

ويعتقد المسئولان أنه سيكون هناك ما يصل إلى مليون حالة في اليوم بحلول عيد الميلاد، ما يدمر خطط أعياد عيد الميلاد للأسر في جميع أنحاء البلاد، وفق ما ذكرته صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وقال جونسون -في مؤتمر صحفي- "أخشى أننا نشهد زيادة حتمية في حالات العلاج بالمستشفيات بنسبة 10 في المائة أسبوعياً على المستوى الوطني وبنسبة الثلث تقريباً في لندن".

ويتعرض جونسون لضغوط متزايدة من العلماء في بريطانيا لفرض المزيد من القيود بسبب فيروس كوفيد في البلاد للحد من انتشار سلالة (أوميكرون).

بدوره، قال البروفيسور ويتي في المؤتمر المتلفز إن العلاج بالمستشفى من المرجح أن يتزايد بشكل كبير في الأيام المقبلة ويعرض للخطر المستشفيات العامة التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وفي رسالة قاتمة في اليوم الذي تم فيه تسجيل عدد قياسي من حالات كوفيد التي تم تأكيدها، حذر من المزيد من الحالات التي تعاني من فيروس كورونا في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال ويتي "أخشى أن نكون واقعيين في أن الأرقام القياسية ستتزايد كثيرًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع استمرار ارتفاع الأسعار".

وأضاف: "ظلت المعدلات ثابتة إلى حد معقول على مدى فترة طويلة مما يعكس المكان الذي كنا فيه مع دلتا خلال الأسابيع العديدة الماضية لكنها بدأت في الارتفاع في بعض الأماكن، لا سيما في لندن"، وحث والبريطانيين على تجاهل الادعاءات القائلة بأن أوميكرون يؤدي إلى إصابة خفيفة، حيث حذر من عدم وجود أدلة كافية للتأكد من تأثيره.