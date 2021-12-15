أقدم شخص مجهول الهوية يرتدي نقاب بإطلاق النيران على مدير مكتب تموين مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، وذلك أثناء خروجه من منزله بمدينة كوم حمادة ونتج عن ذلك إصابته بتهتك في الآذن وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، من مستشفى كوم حمادة العام يفيد بوصول " مفيد خ " إلى المستشفى مصاب بتهتك فى الاذن، بسبب إطلاق شخص مجهول الهويه على طلقة رصاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة " مفيد.خ " ويعمل مدير مكتب تموين مركز بدر، ومقيم بمدينة كوم حمادة، وبسؤال المجنى عليه قرر أنه أثناء نزولة من منزله قام شخص مجهول الهوية يرتدي نقاب بإطلاق بعض الأعيرة النارية علية الأمر الذي أدى إلى إصابته.

وعلى الفور وجه اللواء محمد شعراوى مدير مباحث مديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق من ضباط مباحث البحيرة، لسرعة كشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط الجانى.

تحرر المحضر اللازم ويباشر محمد سليم وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة التحقيقات.