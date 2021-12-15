 تشميع 35 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية بالغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تشميع 35 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية بالغربية

علاء شبل:
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 11:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 11:49 ص

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه تم غلق وتشميع 35 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وأكد استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة؛ لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحال، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا، مناشدا الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية بمراكز ومدن المحافظة، وأهمية دور جميع الجهات والمجتمع المدنى، فى نشر الوعى بضرورة اتباع تلك التعليمات، وارتداء الكمامات والحد من التجمعات.

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