 جنوب إفريقيا: الحماية ضد أوميكرون تتزايد بتلقي جرعتين من لقاح فايزر وإصابة سابقة - بوابة الشروق
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جنوب إفريقيا: الحماية ضد أوميكرون تتزايد بتلقي جرعتين من لقاح فايزر وإصابة سابقة

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 10:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 10:53 م

قال علماء من معهد أبحاث الصحة الأفريقي في جنوب أفريقيا إن جرعتين من لقاحي فايزر وبيونتيك ضد فيروس كورونا وكذلك إصابة سابقة بالفيروس يمكن أن تقدم حماية أفضل ضد المتحور أوميكرون.

وقال فريق علماء بقيادة أليكس سيجال أحد علماء المعهد في مسودة أولية اليوم الأربعاء إن التجارب المعملية باستخدام بلازما الدم ساعدتهم في تقدير وجود حماية تصل إلى 73% ضد أعراض المرض التي قد تنجم عن أوميكرون و95% ضد الإصابات الخطيرة بالنسبة لأولئك الذين تلقوا اللقاح أو تعرضوا لإصابة سابقة. ولم تتم بعد مراجعة المسودة الأولية من قبل نظراء.

وقدر العلماء وجود حماية بنسبة 35% ضد أعراض المرض و77% حماية ضد الإصابة الخطيرة لأولئك الذين تلقوا اللقاح فقط، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أنه تم الإعلان عن اكتشاف علماء من جنوب أفريقيا وبوتسوانا للمتحور أوميكرون يوم 25 تشرين ثان/نوفمبر الماضي.


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