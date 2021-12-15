هولندا يخطط لتخصيص المليارات للمناخ والعودة للطاقة النووية

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قدمت الأحزاب الحاكمة الأربعة في هولندا التي شكلت الحكومة السابقة، كما ستشكل الحكومة المقبلة اتفاق تشكيل ائتلافها، بعد أطول مفاوضات ائتلافية في تاريخ البلاد.

واتفقت الاحزاب على استثمار مليارات اليورو للحيلولة دون تغير المناخ، ولتطوير الإسكان والسياسات الاجتماعية.

وتحدث رئيس حكومة تسيير الأعمال مارك روته عن "نتيجة جميلة" في لاهاي اليوم الأربعاء، وقال إن الائتلاف يرغب في "إرساء أسس مواجهة المشكلات الكبرى".

ومن المرجح أن يكلف البرلمان روته غدا الخميس بتشكيل حكومة. ويشغل روته /54 عاما/ منصب رئيس الوزراء منذ 11 عاما وهي أطول فترة لرئيس حكومة في البلاد .

وتصدر نتائج الانتخابات التي انعقدت فى مارس حزب روته "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" اليمينى الليبرالي، وحل بعده حزب الديمقراطيين"دي 66" اليساري الليبرالي. ويرغب الحزبان في الاستمرار في الحكومة مع الحزب "الديمقراطي المسيحي" وحزب "كريستين يوني".

ووفقا للخطط، من المقرر أن يتم تخصيص 60 مليار يورو (5ر67 مليار دولار أمريكي) لحماية المناخ والاعتماد على الطاقة النووية والزراعة المستدامة.

ويهدف الائتلاف إلى بناء 100 ألف شقة جديدة سنويا، لمجابهة العجز الحاد في المساكن. كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة كبيرة.