الأمن العراقي يحبط محاولة لتفجير خط الغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة

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أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأربعاء بأنه جرى إحباط محاولة لتفجير الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة.

وذكرت، في بيان، أنه "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية شرطة المثنى وأثناء المسح الميداني من إحباط تفجير الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي بين محافظتي بغداد والبصرة في منطقة الجربوعيه الأولى قاطع محافظة المثنى".

وأضافت أنه جرى رصد عبوة ناسفة معدة للتفجير كانت موضوعة بالقرب من الأنبوب.

وتم استدعاء خبير المتفجرات في شرطة المثنى وتم تفكيك العبوة وإبطال مفعولها دون خسائر بشرية أو مادية.