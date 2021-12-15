الكاظمي: يجب أن ننتصر على ثقافة العنف في العراق

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى "التمسك بالهوية العراقية والانتماء إلى العراق الكبير"، قائلا: "يجب أن ننتصر على ثقافة العنف" في العراق.

وأضاف الكاظمي خلال مشاركته في مؤتمر التطرف العنيف وأشكال مواجهته: "لا خيار أمامنا إلا التمسك بالهوية العراقية والانتماء لهذا الوطن، العراق الكبير، بإنجازاته وحضارته ومواطنيه".

وتابع: "علينا البحث في أسباب تورط بعض شبابنا بالعنف، وعلينا كشف الأسباب ومنها التخلف، والجهل، وإهمال الصحة والتعليم، وعدم الاهتمام بكرامة الإنسان" .

وقال: "أصبح التطرف والعنف ظاهرة عالمية بسبب انعكاسات التكنولوجيا والتغييرات في العالم، وفي العراق نشهد ظاهرة خاصة، فالعنف في مجتمعنا له أسباب، ومنها تقصير الدولة والحكومات".

وأضاف: "لدينا الكثير من الجروح والتداعيات في مجتمعنا، وعلينا التعاون جميعاً لمعالجتها ، والأهم هو البحث عن أسباب التطرف الشديد، والبحث في ظروف نشأته في العراق ولدينا حركة عمرانية لكنها مازالت حركة بسيطة ويجب أن نبدأ حتى ننطلق ، وهناك تقصير في تشييد البنى التحتية والخدمات، وما زلنا نعاني من تداعيات الفساد".

وقال الكاظمي إن"الحوار هو الحل وعلينا أن نستنبط الدروس مما حصل ومن أسبابه، وإن العراقيين يتطلعون لبناء دولة المؤسسات وترسيخ أسس الديمقراطية ويجب أن ننتصر على ثقافة العنف، وأن تنتصر ثقافة الحوار، وأن نتطلع لمستقبل أفضل".

وأضاف: "علينا العمل سوية لمواجهة آفة الفساد، وقد بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لمواجهته، وما زالت تواجه تحديات كبيرة بسبب إجراءاتها في هذه المواجهة، ومازالت التهديدات مستمرة وعلنية للجنة مكافحة الفساد".