المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض: رصدنا إصابات بأوميكرون لمن حصلوا على تطعيم كامل

أعلن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض عن انتشار متحور «أوميكرون» كورونا في 36 ولاية، مشيرًا إلى أن المتحور الجديد أكثر سرعة في الانتشار من سلالة «دلتا».

وأشار المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض إلى رصد إصابات بـ«أوميكرون» لمن حصلوا على تطعيم كامل ضد كورونا، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من انتشار متحور «أوميكرون» من فيروس كورونا بمعدل لم نشهده مع المتغيرات السابقة.

وأضاف جيبريسوس - في تصريحات صحفية نقلتها قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الميل إلى استبعاد هذا المتحور باعتباره معتدلاً أمر مثير للقلق، مؤكدًا أن متحور «اوميكرون» قد تم اكتشافه في 77 دولة حول العالم حتى الآن.