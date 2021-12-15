محافظ البحيرة والإعلامي مصطفى بكري يتفقدان 3 مصانع بكفر الدوار

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أهمية مدينة كفر الدوار كإحدى القلاع الصناعية على مستوى الجمهورية في مجال الغزل والنسيج، نظراً لتوافر الأيدي العاملة الماهرة والمدربة وموقعها على الطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي السريع، وقربها من ميناء الإسكندرية، مما يسهل ويشجع حركة النقل والتجارة.

جاء ذلك خلال تفقده لعدد من المصانع العاملة في مجال الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار، والتي تعمل في صناعات التريكو والصباغة والطباعة والملابس الجاهزة، يرافقه الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، واللواء أحمد مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، وعثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة، والمهندس سمير قاسم عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجموعة المستثمرين بالمنطقة الصناعية النسيجية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه انتظام العمل والإنتاج بعدد من مصانع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار؛ لمراجعه توافر كافة الاشتراطات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لحماية ووقاية العاملين.

وستهل جولته في المنطقة النسيجية بتفقد مصنع الهلال للغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة، والذي يعد من أولى المصانع العاملة في مجال الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية النسيجية والمقام على مساحة ٣٠ ألف متر، ويوفر ١٦٠٠ فرصة عمل ويصدر إنتاجه بالكامل بأوروبا وأمريكا، ومصنع الملابس الجاهزة الذي يوجد به ٢٥ خط إنتاج بإجمالي ٥٥٠ ماكينة بمعدل شهري مليون قطعة وبمعدل سنوي ١٢ مليون قطعة.

وتابع مصنع التوحيد للملابس الجاهزة والمقام على مساحة ٤٨٠٠ متر، ويوفر ما يزيد عن ٣٠٠ فرصة عمل مباشرة، ويضم ٨ خطوط إنتاج و١٢ مرحلة للقص والنسيج والغزل والصباغة والتطريز والتجميع لإنتاج ترنجات الأطفال.