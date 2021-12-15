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فقد منتخب مصر فرصة الحصول على مكافأة 5 ملايين دولار بعدما فشل في التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر.

وخطف منتخب تونس بطاقة التأهل اليوم الأربعاء، بعد الفوز على مصر بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ستاد 974 ضمن منافسات الدور النصف النهائي لبطولة كأس العرب.

وخطف نسور قرطاج بطاقة التأهل للدور النهائي بهدف قاتل من عمرو السولية بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

ورغم خسارة المنتخب المصري الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار إلا أن مازالت أمامه الفرصة للحصول على مبلغ مالي كبير خاصة انه سيتنافس على تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسينتظر منتخب مصر الخاسر من مباراة قطر والجزائر ليتنافس على تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العرب.

وستقام مباراة تحديد المركز الثالث، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد 974، وستذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس.

كما ستلعب المباراة النهائية في نفس اليوم، في تمام الساعة 5:00 مساء.

ونبرز المكافآت المالية لكل منتخب:

حامل اللقب سيحصل على 5 ملايين دولار.

فيما يحصل الوصيف على 3 ملايين دولار.

كما سيحصل صاحب المركز الثالث على مليوني دولار.

أما المركز الرابع فيحصل على مليون ونصف دولار.

والمتأهل للدور الـ8 سيحصل علي مليون دولار.

بالإضافة إلى حصول كل منتخب شارك في البطولة على 750 ألف دولار.